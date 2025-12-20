Левски победи ЦСКА след тайбрек и се класира на финала за Купата на България

Левски победи ЦСКА с 3:2 (19:25, 25:18, 25:11, 14:25, 18:16) гейма в първия полуфинален мач за Купата на България. "Сините" изоставаха с 0:1 гейма, но спечелиха столичния сблъсък.

Първият гейм в зала "Христо Ботев" премина под контрола на "червените". Равенството се задържа до 6:6, преди "армейките" да наложат волята си.

Двата отбора размениха ролите си през втората част. "Сините" бяха далеч по-убедителни от опонента си и след 4:4 упражниха контрол над случващото се на паркета, за да изравнят геймовете.

В третата част дойде и първата двуцифрена преднина в срещата при резултат 19:9 за символичните домакини. Възпитаничките на Радослав Арсов записаха три серии от по пет поредни точки и стигнаха до обрат в геймовете.

Четвъртият гейм започна с поет поредни точки за волейболистките на Юлия Иванова-Минчева. Съперничките им изравниха за 12:12, но след това "червените" спечелиха 13 от следващите 15 разигравания, за да изпратят двубоя в тайбрек.

Решителната пета част започна с три точки за "червените", но "сините" стигнаха до обрат след четири поредни точки. "Армейките" първи изпуснаха мачбол, преди опонентките им да изпуснат два. Все пак вицешампионките стигнаха до успеха след блокаут при атака на Габриела Жекова.

Най-резултатна за успеха бе Габриела Жекова с 19 точки (3 аса, 2 блокади). 15 точки записа Венеса Радева (3 аса, 4 блокади), а с по 15 се отчетоха Славина Колева (1 блокада) и Елена Коларова (2 блокади).

Във финала Левски ще премери сили с победителя от втория полуфинал между носителя на трофея и шампион на България Марица Пловдив и ЦПВК. Вторият полуфинал започва в 19:00 часа пряко по БНТ 3 и ТУК. Финалът е в неделя, 21 декември, от 17:00 часа и също ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и ТУК.