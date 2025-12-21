Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол

Марица (Пловдив) записа нов триумф, като защити трофея си в Купата на България по волейбол за жени. Във финала, игран в столичната зала „Христо Ботев“, шампионките надиграха Левски с категорично 3:0 (25:20, 25:12, 25:21) и завършиха 2025 г. с трети спечелен трофей за сезона, а клубът вдигна общо 11-а Купа в историята си.

Мачът започна с отличен сервис на Лора Славчева, който позволи на Марица да натрупа ранна преднина 5:0. Жълто-сините поддържаха контрол върху резултата и след блокада на Ванеса Агбортаби и силна атака на Борислава Съйкова поведоха с 16:10. Геймът приключи с ас на Ива Дудова и блок-аут на Виктория Коева – 25:20.

Във втория гейм Марица направи серия от осем поредни разигравания, благодарение на сервисите на Борислава Съйкова, и се откъсна с 10:2. Двубоят стана още по-убедителен при 21:8 след нова серия на Лора Славчева, а геймът завърши при 25:12.

Третият гейм бе по-оспорван. Блокадата на пловдивчанки отново се оказа решаваща, като доведе до 9:4. Левски успя да изравни до 19:19, но в заключителните моменти опитът и класата на Марица надделяха, а геймът и мачът приключиха при 25:21 след нов блок-аут на Дудова.



Финал за Купа на България при жените: Марица - Левски (ГАЛЕРИЯ)



