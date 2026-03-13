Росица Денчева обърна драматичен мач и се класира за полуфиналите в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева показа страхотен характер и се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка направи обрат и победи на четвъртфиналите Яна Ковачкова (Чехия) с 1:6, 7:6(6), 6:1 след два часа и 23 минути игра.

Денчева започна трудно срещата и загуби първия сет с 1:6. Във втората част тя поведе с 4:2, но допусна обрат до 4:5. При 5:6 българката успя да отрази мачбол на собствен сервис, за да стигне до тайбрек. В него Денчева навакса пасив от 2:4 точки, пропусна един сетбол при 6:5, но при втората си възможност изравни резултата в сетовете.

В решителния трети сет националката доминираше напълно и след серия от пет поредни спечелени гейма стигна до убедителното 6:1.

Това е четвърта поредна победа на турнира за Росица Денчева. За място на финала тя ще играе срещу поставената под №13 Дженифер Руджери (Италия).

Българката достигна и до финала на двойки. Във втория си мач за деня Денчева и Витория Паганети (Италия) надделяха над поставените под номер 4 Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Луция Чирич Багарич (Хърватия) с 6:4, 7:5.

Така в мача за трофея утре те ще срещнат сестрите Алена и Яна Ковачкова от Чехия.

Росица Денчева има една титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена през ноември миналия сезон на друг турнир именно в Ираклион.