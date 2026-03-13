Случаят "Петрохан": Протест с искане за...
Чете се за: 01:42 мин.
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред...
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

Росица Денчева обърна драматичен мач и се класира за полуфиналите в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
19-годишната българка достигна и до финала на двойки на турнира от веригата на ITF

Снимка: БТА
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева показа страхотен характер и се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка направи обрат и победи на четвъртфиналите Яна Ковачкова (Чехия) с 1:6, 7:6(6), 6:1 след два часа и 23 минути игра.

Денчева започна трудно срещата и загуби първия сет с 1:6. Във втората част тя поведе с 4:2, но допусна обрат до 4:5. При 5:6 българката успя да отрази мачбол на собствен сервис, за да стигне до тайбрек. В него Денчева навакса пасив от 2:4 точки, пропусна един сетбол при 6:5, но при втората си възможност изравни резултата в сетовете.

В решителния трети сет националката доминираше напълно и след серия от пет поредни спечелени гейма стигна до убедителното 6:1.

Това е четвърта поредна победа на турнира за Росица Денчева. За място на финала тя ще играе срещу поставената под №13 Дженифер Руджери (Италия).

Българката достигна и до финала на двойки. Във втория си мач за деня Денчева и Витория Паганети (Италия) надделяха над поставените под номер 4 Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Луция Чирич Багарич (Хърватия) с 6:4, 7:5.

Така в мача за трофея утре те ще срещнат сестрите Алена и Яна Ковачкова от Чехия.

Росица Денчева има една титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена през ноември миналия сезон на друг турнир именно в Ираклион.

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
3
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
4
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
5
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
6
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
5
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Финал за Александър Донски на двойки на турнир в Руанда
Финал за Александър Донски на двойки на турнир в Руанда
Нестеров е финалист в тенис турнира на двойки в Херсонисос Нестеров е финалист в тенис турнира на двойки в Херсонисос
Чете се за: 01:47 мин.
Трета поредна победа за Росица Денчева в Гърция Трета поредна победа за Росица Денчева в Гърция
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда
Чете се за: 00:52 мин.
Четвърта поредна победа за Нестеров на турнир в Гърция Четвърта поредна победа за Нестеров на турнир в Гърция
Чете се за: 01:45 мин.
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Ираклион Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Ираклион
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на...
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Обратното броене започна: Лос Анджелис е готов за наградите...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Сърбия намали с 20% акциза върху горивата
Чете се за: 00:37 мин.
По света
