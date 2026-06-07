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Лидия Енчева стана вицешампионка в Куршумлийска баня

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Спорт
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Българката отстъпи срещу рускиня на финала.

Лидия Енчева стана вицешампионка в Куршумлийска баня
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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева стана вицешампионка на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 3, претърпя поражение в спора за трофея от водачката в схемата Анастасия Золотарева (Русия) с 4:6, 2:6 за час и 26 минути игра.

В първия сет се игра равностойно до 4:4, след което Енчева не удържа подаването си в десетия гейм и изостана в резултата. Във втората част тя изостана с 1:3 и до края не успя да навакса, губейки мача.

Българката има два трофея на сингъл в кариерата си на турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF. Тя стана шампионка в Галац (Румъния) през юни 2025-а и в началото на март тази година в Агетмо (Франция).

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Лидия Енчева

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