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Пьотр Нестеров продължава към втория кръг на квалификациите в Католика

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Спорт
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Българинът се справи с италианец в пресявките на турнира.

пьотр нестеров класира втория кръг квалификациите тенис турнира сериите bdquoчалънджър виченца
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро. Други двама българи Александър Василев и Антъни Генов ще започнат от основната схема съответно на сингъл и на двойки.

23-годишният Нестеров, поставен под номер 4 в схемата на пресявките, победи участващия с "уайлд кард" представител на домакините Микеле Мекарели с 6:4, 6:2 за час и 28 минути.

Първият сет предложи седем пробива, но българинът взе подаването на съперника си в деветия гейм, а в следващия затвори частта при собствен сервис. Във втория гейм Нестеров доминираше, направи нови два брейка и без проблеми стигна до крайния успех.

Той заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема 405-а позиция, а в спор за място в основната схема ще играе утре срещу друг италианец - Джанмарко Ферари.

Александър Василев ще започне директно от основната схема срещу бившия номер 93-и в света Лиъм Броуди (Великобритания).

На двойки Антъни Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) излизат срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Цукерман (Израел).

# Пьотр Нестеров

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