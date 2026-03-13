Белчо Горанов стана генерален секретар на федерацията по борба

Белчо Горанов беше назначен за генерален секретар на Българската федерация по борба. Дългогодишният спортен администратор ще изпълнява същата длъжност, която заемаше и в Българския олимпийски комитет при управлението на Стефка Костадинова.

За кратко Горанов беше част и от екипа на новото ръководство на БОК начело с Весела Лечева, но впоследствие се върна към екипа на Костадинова, чието управление продължава да е вписано в Търговския регистър заради съдебните спорове около избора на Лечева.

Новото назначение идва в момент на сериозно напрежение в българската борба. Федерацията е разтърсвана от конфликти близо година след избора на Станка Златева за председател.

Петкратната световна шампионка влезе в остър спор с дългогодишния благодетел на федерацията Гриша Ганчев и с борците от клуб ЦСКА. Златева се обяви и против натурализираните състезатели, сред които са олимпийските шампиони от Париж 2024 Семен Новиков и Магомед Рамазанов.

Наскоро представители на опозицията организираха протест пред Министерството на младежта и спорта. Сред клубовете беше разпространена и подписка за свикване на извънредно общо събрание, която до момента все още не е внесена.

63-годишният Горанов е бивш състезател по борба и има дългогодишен опит в спортната администрация. Работил е към Централния съвет на БСФС, към Българската федерация по борба, както и като началник на кабинета на президента на Българския футболен съюз Иван Славков в периода 2002–2004 година.

Най-дълго той изпълняваше функциите на генерален секретар на Българския олимпийски комитет – от избирането на Стефка Костадинова за председател през 2005 година до настоящия момент. Паралелно с това Горанов е председател на юридическата и етичната комисия към международната федерация по борба United World Wrestling.