Президентът на БФБ Красимир Инински проведе работна среща в Народното събрание

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински проведе работна среща в Народното събрание. Той бе приет от Габриел Вълков, председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта, като двамата обсъдиха предстоящото домакинство на България на Европейското първенство за мъже и жени.

Шампионатът ще се проведе от 15 до 26 септември в зала "Асикс Арена“ в София.

По време на срещата Инински запозна Вълков със състоянието на българския бокс и перспективите пред националните ни състезатели както за предстоящото европейско първенство, така и за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Председателят на парламентарната Комисия по въпросите на младежта и спорта отчете силните резултати на българските боксьори във всички възрастови групи. Той изрази увереност, че федерацията работи в правилна посока и че българският бокс има сериозен потенциал за бъдещи успехи.