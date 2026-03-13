Финал за Александър Донски на двойки на турнир в Руанда

Александър Донски намери място на финала при двойките на турнира „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда). Българинът и е Сидхант Бантия отказаха индийците Раджвал Дев и Нитин Синха с 6:3, 6:4 за малко повече от час.

Донски и неговият партньор, който също е индиец, поведоха с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част реализираха ранен пробив и задържаха преднината си до края.

27-годишният българин вече си осигури 2300 долара и 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема рекордното в кариерата си 106-о място.

Донски и Бантия станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали през миналата седмица, като в мача за титлата утре могат да срещнат отново Джей Кларк (Великобритания) и Макс Хоукес (Нидерландия), които в другия полуфинал по-късно днес ще играят срещу Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция).