Боряна Ангелова: Дадохме всичко от себе си и се забавлявахме

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Волейболистката на Марица Пловдив иска отборът да продължи с печеленето на трофеи.

боряна ангелова дадохме всичко себе забавлявахме
Волейболистката на Марица Пловдив Боряна Ангелова сподели радостта си след като, отборът защити своята Купа на България.

Пловдивският клуб спечели трофея за девети пореден път след категоричен успех над Левски с 3:0 гейма.

"Играхме, както по принцип тренирахме. Дадохме всичко от себе си. Накрая просто се забавлявахме. Няма как да не се забавляваме на финал. Взехме си поука от загубения гейм срещу ЦПВК. Вчера си е за вчера. Не може да ни омръзне да печелим. Искам още", заяви тя след срещата в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

