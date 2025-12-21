"Хората са полудели просто": Дни преди Коледа голямото пазаруване е в разгара си

Дни преди Коледа голямото пазаруване е в разгара си....

Декември е месец за празнуване и пазаруване. Празнично украсените столични молове днес подканяха хора от всички възрасти трескаво да пазаруват.

Затова около тях имаше дълги опашки от автомобили.

Всеки ден е така. По Коледа и до Нова година ще е така.

Повече са колите безспорно.

Има ли еуфория при пазаруването?

Има разбира се. Навсякъде. Всеки пазарува в последния момент.



Ние цял ден купуваме подаръци, не ме притесняват опашките. Дори е удоволствие.

Тази коледна еуфория мъжете как я приемат?

Свикнали сме. Трудно, но сме свикнали. Всяка година има едно нетърпение за посрещане на коледните празници. Украсата е много важна за дома, за семейството - създава уют. Затова и купихме този Дядо Коледа. Ние сме от Израел. Всяка година идваме преди коледа в София. Харесваме столицата ви и това прекрасно коледно настроение и пазаруване.

Опашки имаше и в големите хранителните вериги в столицата.

Хората са полудели просто.



По пазаруването?

По пазаруването, изобщо, около Новата година сега, около влизането в еврозоната. Сега предполагам, че хората предвид смяна на парите се запасяват. Докато минат първите месеци.

Пазаруването е една хубава терапия, но специалистите предупреждават за скритата цена на коледната еуфория. Често купуваме повече отколкото ни е необходимо, дори и неща, които не ни трябват.

Заради празниците и влизането на еврото големите търговски вериги са направили редица промени в работното време.

За да не сте неприятно изненадани, предварително го проверете в интернет.