"Хората са полудели просто": Дни преди Коледа голямото пазаруване е в разгара си

Дни преди Коледа голямото пазаруване е в разгара си....
Декември е месец за празнуване и пазаруване. Празнично украсените столични молове днес подканяха хора от всички възрасти трескаво да пазаруват.
Затова около тях имаше дълги опашки от автомобили.
Всеки ден е така. По Коледа и до Нова година ще е така.
Повече са колите безспорно.
Има ли еуфория при пазаруването?
Има разбира се. Навсякъде. Всеки пазарува в последния момент.
Ние цял ден купуваме подаръци, не ме притесняват опашките. Дори е удоволствие.
Тази коледна еуфория мъжете как я приемат?
Свикнали сме. Трудно, но сме свикнали.
Всяка година има едно нетърпение за посрещане на коледните празници. Украсата е много важна за дома, за семейството - създава уют. Затова и купихме този Дядо Коледа.
Ние сме от Израел. Всяка година идваме преди коледа в София. Харесваме столицата ви и това прекрасно коледно настроение и пазаруване.
Опашки имаше и в големите хранителните вериги в столицата.
Хората са полудели просто.
По пазаруването?
По пазаруването, изобщо, около Новата година сега, около влизането в еврозоната.
Сега предполагам, че хората предвид смяна на парите се запасяват. Докато минат първите месеци.
Пазаруването е една хубава терапия, но специалистите предупреждават за скритата цена на коледната еуфория. Често купуваме повече отколкото ни е необходимо, дори и неща, които не ни трябват.
Заради празниците и влизането на еврото големите търговски вериги са направили редица промени в работното време.
За да не сте неприятно изненадани, предварително го проверете в интернет.