Семен Новиков: Трябва да ми обяснят какво е точно централизирана подготовка

Олимпийският шампион от Париж 2024 - Семен Новиков коментира изказването на президента на федерацията по борба Станка Златева, че ще отправи покана към него за централизирана подготовка.

"Първо нека да се видиме и да общуваме, защото за тази година тя даже не искаше да общуваме. Не направихме даже никакви разговори", каза Новиков.

"Никой не ми каза. Трябва да ми обяснят какво е точно централизирана подготовка. Защото по този въпрос не съм разбрал, година мина, но аз не съм разбрал какво е точно това", заяви той.

Новикон бе попитан и как си обяснява липсата му в класацията на БФБ за борец на годината.

"Аз даже честно не знаех, че това мероприятие мина и никой не ме поканеше. Трябва да спечеля догодина всички състезания и ще има място за мен.

Вижте репортажа във видеото!