И Виктория Бойнова ще спори за бронза на европейското по борба до 23 г.

Виктория Бойнова също ще спори за бронза на европейското първенство по борба до 23 г. в Зренянин, Сърбия. В инфарктен репешаж българката победи рускинята Екатерина Радишева с 9:6 в категория до 59 кг.

Така нейна съперничка за отличието тази вечер ще бъде Ана-Мария Пую (Румъния), седма на европейското през миналия сезон.

Бойнова е трета в света и Европа до 23 г. през 2023-а.

За бронза тази вечер ще излязат също Несрин Сюлейманова (55) срещу Михаела Самуил (Молдова), втора в Европа от миналия сезон и пета в света.

А в тежка категория до 76 кг Ванеса Георгиева среща Мария Силина (Русия), пета на световното до 20 г. през 2023-а.

Финалите започват от 19 часа.