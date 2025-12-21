Трасето преминава през най-живописните улици на Стария град, а морските гледки превръщат бягането в истинско преживяване
Коледен полумаратон събра рекорден брой участници в Несебър.
Над 1000 любители на бягането излязоха на старт от пл. "Месембрия" в тазгодишното издание.
Атрактивната надпревара се провежда за седма поредна година и е едно от най-очакваните спортни събития в края на годината.
Трасето преминава през най-живописните улици на Стария град, а морските гледки превръщат бягането в истинско преживяване.
Освен български състезатели на старта застанаха бегачи от 14 държави.
Основната дистанция е 21 километра, а останалите са 10 км и 3 км бягане за деца.
В надпреварата се включи и състезател, който изминава най-дългата дистанция, тичайки на заден ход.
Най-възрастният участник тази година е 69-годишен.
"Народните танци вървят назад-напред. Така че не е предизвикателство толкова", сподели Илия, участник, тичащ на заден ход.
"Имам над 200 пробягани маратона. Да спортуват не само младите, но и по-възрастните, защото движението е здраве", коментира Владимир Пановски, 69 г.
"Това е най-големият ми стимул заради трасето, което е красиво и интересно. Аз обожавам море. За мен това е удоволствие. Надявам се да се справя. Все пак в някакво нормално темпо, въпреки че за мен е краят на годината, доста сложна година, доста планински маратони. Дано имам сили да го пробягам, както трябва", коментира Гергана Василева, изпълнителен продуцент на "По света и у нас".
"Аз тренирам футбол и всеки път след училище бягам 4 км. Нямам притеснение, трябва просто да сме уверени", каза още Калоян на 11 години.