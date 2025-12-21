Коледен полумаратон събра рекорден брой участници в Несебър.

Над 1000 любители на бягането излязоха на старт от пл. "Месембрия" в тазгодишното издание.

Атрактивната надпревара се провежда за седма поредна година и е едно от най-очакваните спортни събития в края на годината.



Трасето преминава през най-живописните улици на Стария град, а морските гледки превръщат бягането в истинско преживяване.

Освен български състезатели на старта застанаха бегачи от 14 държави.

Основната дистанция е 21 километра, а останалите са 10 км и 3 км бягане за деца.

В надпреварата се включи и състезател, който изминава най-дългата дистанция, тичайки на заден ход.

Най-възрастният участник тази година е 69-годишен.