Коледен полумаратон събра рекорден брой участници в Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трасето преминава през най-живописните улици на Стария град, а морските гледки превръщат бягането в истинско преживяване

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Коледен полумаратон събра рекорден брой участници в Несебър.

Над 1000 любители на бягането излязоха на старт от пл. "Месембрия" в тазгодишното издание.

Атрактивната надпревара се провежда за седма поредна година и е едно от най-очакваните спортни събития в края на годината.

Трасето преминава през най-живописните улици на Стария град, а морските гледки превръщат бягането в истинско преживяване.

Освен български състезатели на старта застанаха бегачи от 14 държави.

Основната дистанция е 21 километра, а останалите са 10 км и 3 км бягане за деца.

В надпреварата се включи и състезател, който изминава най-дългата дистанция, тичайки на заден ход.

Най-възрастният участник тази година е 69-годишен.

"Народните танци вървят назад-напред. Така че не е предизвикателство толкова", сподели Илия, участник, тичащ на заден ход.

"Имам над 200 пробягани маратона. Да спортуват не само младите, но и по-възрастните, защото движението е здраве", коментира Владимир Пановски, 69 г.

"Това е най-големият ми стимул заради трасето, което е красиво и интересно. Аз обожавам море. За мен това е удоволствие. Надявам се да се справя. Все пак в някакво нормално темпо, въпреки че за мен е краят на годината, доста сложна година, доста планински маратони. Дано имам сили да го пробягам, както трябва", коментира Гергана Василева, изпълнителен продуцент на "По света и у нас".

"Аз тренирам футбол и всеки път след училище бягам 4 км. Нямам притеснение, трябва просто да сме уверени", каза още Калоян на 11 години.

