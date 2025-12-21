Проведе се второто издание на благотворителната галавечер Fight Fest

Зрителите в зала "Васил Левски" имаха възможността да видят 11 качествени боксови и ММА срещи. В централната битка на вечерта Станислав Кунов спечели с единодушно решение на съдиите срещу Даниел Петров. Кунов, който е възпитаник на академия Антон Петров, доминираше през цялото време на боксовия двубой, а след 4 рунда се поздрави с втората си победа в 3 професионални битки в кариерата си.

В другите боксови срещи успех постигнаха Петър Велков, Асен Асенов, Димитър Илиев и Митьо Райков. В смесените бойни изкуства Александър Генчев се наложи над Георги Филипов с единодушно решение. Теодор Илиев победи Денис Милев със събмишън във втория рунд. По същия начин двубойте си спечелиха Иво Бонев и Любомир Станоев.

