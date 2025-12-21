Атанас Фурнаджиев, Никола Цолов и Петър Попангелов в "Арена спорт"

В неделя, 21 декември, в предаването "Арена спорт" видяхте:

Обзор на футболната година с вицепрезидента на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев.



Президентът на БФ Биатлон направи коментар и за ситуацията в БОК в навечерието на Зимните олимпийски игри в Милано /Кортина.



Ексклузивно: Никола Цолов и за новите предизвикателства във Формула 2.



Новият ски сезон и очакванията към Алберт Попов - разговор на живо от Боровец с легендата Петър Попангелов.

За "Арена спорт" говори и олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков.

За успехите в джудото и за предизвикателствата в спорта - в студиото бе Румен Стоилов - председател на Българската федерация.

