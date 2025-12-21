БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Фурнаджиев, Никола Цолов и Петър Попангелов в "Арена спорт"

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!

живо атанас фурнаджиев никола цолов петър попангелов арена спорт
В неделя, 21 декември, в предаването "Арена спорт" видяхте:

Обзор на футболната година с вицепрезидента на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев.

Президентът на БФ Биатлон направи коментар и за ситуацията в БОК в навечерието на Зимните олимпийски игри в Милано /Кортина.

Ексклузивно: Никола Цолов и за новите предизвикателства във Формула 2.

Новият ски сезон и очакванията към Алберт Попов - разговор на живо от Боровец с легендата Петър Попангелов.

За "Арена спорт" говори и олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков.

За успехите в джудото и за предизвикателствата в спорта - в студиото бе Румен Стоилов - председател на Българската федерация.

Гледайте цялото предаване във видеото!

#Арена спорт

Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч.
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
8219
Чете се за: 01:50 мин.

