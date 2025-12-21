БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

От друга страна, когато имаш падане на едно правителство, макар и чрез подаване на оставка, минусът е много голям, каза той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Не се срамуваме от нашите министри в управлението. От друга страна, когато имаш падане на едно правителство, макар и чрез подаване на оставка, минусът е много голям. За тази една година не успяхме да постигнем резултатите, които си бяхме поставили", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

Изрази притеснение, че партиите в България работят повече за партийния си интерес, отколкото за обществения.

"Посоката на това правителство беше правилна, трябваше да излезем от хаоса, да начертаем стабилността и да можем да я запазим, уви не успяхме. Много се опасявам, че хаосът тепърва започва наново", допълни Драгомир Стойнев.

По думите му БСП се е опитало да върне на полето левите политики.

"Уверявам ви, че ние в следващите бюджети без увеличаване на осигурителните вноски, без промяна на данъците, просто няма да се случи", каза още Драгомир Стойнев.

Подчерта, че България, благодарение на това правителство, вече е изцяло интегрирана в Европейския съюз - не само в шенгенското пространство, но и в еврозоната.

"Дали ще пътувате до Карлово или до Мюнхен от 1 януари няма да се изисква паспорт и друга парична единица, едно и също ще бъде за българските граждани", коментира още Драгомир Стойнев.

#Драгомир Стойнев  #"БСП - Обединена левица" #"Денят започва с Георги Любенов"

Последвайте ни

ТОП 24

Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
1
Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
2
Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
3
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия
4
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на...
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото
5
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и...
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път
6
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
5
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Политика

Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам увереност в действията на американските власти
Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам увереност в действията на американските власти
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия
Чете се за: 00:40 мин.
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път
Чете се за: 03:15 мин.
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти" ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти"
Чете се за: 00:55 мин.
Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване
Чете се за: 01:02 мин.
Елисавета Белобрадова: Президентът трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости Елисавета Белобрадова: Президентът трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие
Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се пътува със зелен билет Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се пътува със зелен билет
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам увереност в действията на американските власти Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам увереност в действията на американските власти
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
САЩ задържаха втори танкер на Венецуела, според Каракас е акт на пиратство САЩ задържаха втори танкер на Венецуела, според Каракас е акт на пиратство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ден по-рано
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела,...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и...
Чете се за: 16:22 мин.
Европа
Настъпва астрономическата зима - посрещаме я с облачно и дъждовно...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ