"БСП - Обединена левица" след разговорите на "Дондуков" 2: Заставаме зад редовния бюджет, рисково е да влизаме в 2026 г. с удължителен
Представителите на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" с коментар след консултациите при президента Румен Радев.
Атанас Зафиров: "Проведохме приятелски разговор с президентската институция по теми, които вълнуват българското общество. Изразихме обща загриженост за евентуално неприемане на редовен бюджет. "БСП - Обединена левица" продължава да отстоява да има редовен бюджет, той да има социален вектор, както е заложено. Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година в евро."
По отношение на позициите на партньорите в управлението за подкрепата на коригирания редовен бюджет, Зафиров каза:
"Изненадва ме неразбирането на очакванията на българското общество - това е възлов момент."