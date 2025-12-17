БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

"БСП - Обединена левица" след разговорите на "Дондуков" 2: Заставаме зад редовния бюджет, рисково е да влизаме в 2026 г. с удължителен

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Представителите на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" с коментар след консултациите при президента Румен Радев.

Атанас Зафиров: "Проведохме приятелски разговор с президентската институция по теми, които вълнуват българското общество. Изразихме обща загриженост за евентуално неприемане на редовен бюджет. "БСП - Обединена левица" продължава да отстоява да има редовен бюджет, той да има социален вектор, както е заложено. Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година в евро."

По отношение на позициите на партньорите в управлението за подкрепата на коригирания редовен бюджет, Зафиров каза:

"Изненадва ме неразбирането на очакванията на българското общество - това е възлов момент."

