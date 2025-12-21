Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се пътува със зелен билет

И днес в столичния градски транспорт ще се пътува със зелен билет. Така общината насърчава хората да оставят колите си, а целта е да се подобри качеството на въздуха.



Зеленият билет е на стойност 1 лев, важи за целия ден и може да се купи с банкова карта в превозното средство, от шофьорите, онлайн през сайта на Центъра за градска мобилност или от касите на градския транспорт.

По данни на Столичната община през вчерашния ден са продадени над 75 000 зелени билета.