Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се пътува със зелен билет

През вчерашния ден са продадени над 75 000 зелени билета

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
И днес в столичния градски транспорт ще се пътува със зелен билет. Така общината насърчава хората да оставят колите си, а целта е да се подобри качеството на въздуха.

Зеленият билет е на стойност 1 лев, важи за целия ден и може да се купи с банкова карта в превозното средство, от шофьорите, онлайн през сайта на Центъра за градска мобилност или от касите на градския транспорт.

По данни на Столичната община през вчерашния ден са продадени над 75 000 зелени билета.

#зелен билет #София #мръсен въздух #градски транспорт

