Бързите кредити - ще се въведе ли таван на оскъпяването?

Таванът на оскъпяването при потребителските кредити се намалява.

Въвежда се ограничение при лихвите и годишния процент на разходите.

Предвижда се максимално оскъпяване от 20%, ако кредитът е само за месец - т.е. ако се изтеглят 100 лева, сумата, която трябва да се върне, е 120 лева. Това е разписано в нов Закон за потребителския кредит, в който се въвежда евродиректива.

Проектозаконът е внесен от кабинета в оставка и в момента е на етап обществено обсъждане.

Какво се променя?

Рекордът за бързи кредити продължава да се държи от мъж, изтеглил 56 заема. По новите предложени правила обаче това няма да е възможно. Според експертите текстовете засягат основно именно бързите кредити, които не само се увеличават, а данните сочат, че всеки четвърти българин е теглил поне един път.

"Хората взимат по някаква причина бърз кредит и след това плащат страшно много пари. И така с много българи. И колега имам така. Това е грабеж. Грабеж. И това е престъпление". Тихомир Тошев, кредитен консултант:

Ако един човек с вече десет бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат. Защото вече има изискване фирмите ясно да оценят кредитоспособността, колко доходи получава този човек, колко плаща по сегашните кредити, които вече има, дали ги обслужва редовно. От моя опит мога да ви кажа, че в 99% от случаите хора, които имат повече от 3 бързи кредита, те не могат да обслужват четвърти, пети, шести, седми.

Досега ограничението беше оскъпяването да не е повече от 67 на сто, но фирми намират вратички то да стигне дори до 300%.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: В новия закон е предвидено това да падне на 50.75%. И се въвежда таван на оскъпяването, когато е само за един месец - не повече от 20%. И ако е до 3 месеца - не повече от 30%.



Богомил Йорданов, адвокат:

Ако човекът е изтеглил примерно 5000 лв., за 3 месеца е забранено да му съберат повече от 30% - като ги сложим, това е 6500 лева, каквито и неустойки или друго да му слагат.

В новия проектозакон има изискване и информацията да е по-ясна за кредитополучателите, както и забрана за определен тип реклами.

Разумните хора гледат да се оправят без да теглят кредити. В момента знам, че има много скрити клаузи, ситни шрифтове.

Дори и да бъдат приети промените обаче пак може да са врата в полето за некоректните небанкови институции.

Богомил Йорданов, адвокат:

Много хора, въпреки че им давам съвети да се обърнат към 112, към прокуратурата, плашат се и плащат тройни суми, все едно не сме 2025-а, а не знам кое време. И 90-те години не е било така.

По думите му въпреки спечелените дела и обявяването на договорите за недействителни фирмите продължават с тези практики.



