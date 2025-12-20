БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ахметджан Ершимшек: Не трябва да губим концентрацията си

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Старши треньорът на Марица коментира пред БНТ победата с 3:1 гейма над ЦПВК в полуфиналите за Купата на България.

Ахметджан Ершимшек
Старши треньорът на Марица Ахметджан Ершимшек коментира пред БНТ 3 класирането на отбора за финала в турнира за Купата на България по волейбол за жени. Пловдивчанки се наложиха с 3:1 гейма над ЦПВК и в неделя, в спора за трофея, ще се изправят срещу Левски. По-рано през деня „сините“ победиха ЦСКА във Вечното дерби.

„В крайна сметка е полуфинал, дори и за секунда да загубиш концентрация, ще получиш това, което се получи в първия гейм. За нас е изключително важен урок за финала утре. Не трябва да губим концентрацията си“, каза Ершимшек след последната точка в мача.

„ЦПВК се борят за всяка топка, харесвам ги от миналата година. Щастлив съм за тях, показват здрава битка. Финалът е финал, един мач, ще видим кой е по-добрият отбор. Ще подходим с уважение към съперника“, добави турският специалист.

Подробности вижте във видеото!

#Купа на България по волейбол за жени 2025 #ЖВК Марица Пловдив

