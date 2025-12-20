Пуснаха под гаранция шефа на частна АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони

Пловдивският районен съд определи парична гаранция от 100 хиляди лева за Николай Йорданов, обвинен за присвояването на 3 милиона и двеста хиляди лева от касата на частна болница в Пловдив.

Според съда обаче Йорданов няма опасност да се укрие. За случая стана ясно след брифинг на прокуратурата вчера, в който тя обяви че е задържано лице на 52 години за крупна кражба от АГ болница в града.

Николай Йорданов, който по документи е собственик на частното лечебно заведение беше пуснат веднага от съда:

Николай Йорданов: Болницата Селена е моя собственост и се опитват противозаконно да ми я откраднат престъпници, но няма да го позволя по каквито и средства да ме мачкат няма да стане.

Според защитата на обвиняемия той е действал според закона. Йорданов е разбрал, че в болницата са раздавани големи суми на ръка като заплати и именно затова собственикът е сменил управителите на дружеството и направил ревизия на паричните наличности.

Йордан Давчев – адвокат: Това не е изследвано още, но са налице фактите. Видели сме част от ордерите - има там изплащане на суми за заплати по 350 000 лв.

На ръка? На ръка с касов ордер на месец.

Според защитата действията на обвиняемия Йорданов са правомерни:

Светлана Паскалева: Те са правилни законоустановени действия, последователни едно след друго, което като извод води до там, че сборът от всички тези действия не може да е престъпление.

Според прокуратурата обаче прибирането на сумата от касата и внасянето на парите като актив на фирмата не е законно, защото това са лични средства на лекаря, за които той е представил доказателства пред разследващите:

Пламен Пантов – прокурор – Районна прокуратура-Пловдив:

Разследването още е в активна фаза в самото начало сме тепърва ще се проверяват и изказванията на обвиняемия във връзка с предприетите от него действия разпореждания със суми от банковите сметки и така нататък.

Размерът на паричната гаранция ще бъде обжалвана от адвокатите на обвиняемия.

Съдебното заседание на въззивната инстанция Окръжен съд ще се проведе на 30 декември.