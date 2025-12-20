Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия на форум в Несебър.



Председател на движението е Тихомир Атанасов, който заяви, че инициативен комитет ще подготви учредителен конгрес и регистрация.

По думите му движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер.

Преди повече от месец държавният глава се разграничи от всички съществуващи политически и граждански движения.

Бъдещата партия "Трети март" планира участие в следващите парламентарни избори.