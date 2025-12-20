Преди празниците - как да предпазим дома си от крадци?

Преди празниците от МВР предупредиха за нови прийоми сред крадците – все по-често те заключват обраните жилища веднага след кражбата.

Това води до по-трудно разкриване на престъпленията, тъй като потърпевшите ги установяват много по-късно.

Статистиката е благосклонна и казва, че домовите кражби са намалели с 13%, а в София с 25%. Данните се потвърждават и от Националния съюз на ключарите в България, които имат и важни съвети.

Какво да направите, ако напускате дома си по време на предстоящите почивни дни?

Да направиш копие на ключ в кварталното ключарско ателие отнема няколко минути. Същото време е нужно и на крадците да разбият ключалката на входната врата, да вземат ценните вещи и после да избягат.

Катя Митакева: На вилата са се опитвали да влизат и е гадно след това, като отидеш да видиш, че са ти измъкнати нещата и приготвени за отнасяне, но там вече взехме мерки. Илияна Димитрова: Случвало ми се е на близки хора, много е неприятно чувството някой да ти наруши личното пространство.

От началото на годината Националния съюз на ключарите в България, заедно с МВР, Столичната община и Международната полицейска асоциация провеждат кампания за превенция на домовите кражби.

Андрей Сапунджиев: Кампанията вече бележи успех. Резултатите са съвсем ясни. По данни на МВР, за района на София спад в престъплението домова кражба има около 25%. За цялата страна е около 13%.

Обратно на регистрирания спад все по-изобретателни стават крадците.

Андрей Сапунджиев: Преди кражбата беше очевидна – всичко се дърпа и се отваря, за да се разбере какво има, сега стават все по- интелигенти крадците. Той влиза и се насочва към определени вече имат усета към определени шкафове и чекмеджета, взима бижута ценности подрежда си и излиза и както вече казах, има възможността на тези ключалки нисък клас да отключи, да изнесе бижутата и да заключи. Тогава се обърква цялата картина, защото гражданинът се прибира вкъщи, не установява, че има кражба. След месец, след два, след половин година си търси бижутата и пръстените и се оказва, че ги няма. Масово у нас ключалките са евтини и нискокачествени. С малки усилия крадците могат да разбият вратата. За съжаление големият процент от ключалки, които има по вратите на хората, са нисък клас на сигурност, по-скоро нямат сигурност, хората не се интересуват от това какво слагат, а точно именно тези ключалки създадат предпоставка за извършването на кражба. А превенцията е в това да се сложат ключалки висок клас на сигурност, сертифицирани продукти. Те настина пазят от кражби. Те имат всички антивзломни защити, също и защити против отключване. Интересно при тях, че те имат поименна на клиентска карта, която не позволява всеки да си вади дубликат във всяко ателие.

Относително скъп, в рамките на между 300 и 500 лева е самият секретен патрон, пояснява той.

Относително, защото, имайки предвид какво подсигурява, цената е нищожна, защото само

си представете един лаптоп да изчезне, ако не е документация в него, най-малкото сантиментална стойност, като снимки от пътувания, мисля, че цена от 500 лв. е нищожна. Високата цена не прави ключалката непробиваема. За да я разбие обаче, крадецът се нуждае от повече време и затова се избягват такива защити. Все по-рядко стигаме да взломяваме на врата и на ключалки, да режат - не, вдига се шум. Крадецът няма възможност да вдига шум и да седи много дълго пред една врата и пред една ключалка.

Той разказа следната случка:

Семейство вечеря в дома си, в ранните вечерни часове. Отключва се вратата, както вече казах, лесно. Обират се само чанти и якета от коридора и се заключва след това. Понеже много хора казват – аз не държа големи суми вкъщи, защо да слагам скъпа ключалка. Ами само се замислете, че едно събиране на чанти и якета – там са лични карти, там са кредитни карти, там са ключовете от колите, ключовете от офисите. А колкото и да е скъпа една ключалка, ако вратата ни е стара и слаба, обирът отново става вероятен. Значи, определено ключалката е нещо, което пази. Тя е точката на заключване, но трябва да се сложи на модерна метална врата. На стара дървена врата няма смисъл, защото тогава ще се изкърти самата врата. Дори скъпият патрон може лесно да бъде счупен, ако не бъде поставен внимателно.



И въпреки че по данни на службите кражбите намаляват, техният брой не остава нисък.

2490 са домовите кражби от началото в страната за първите 10 месеца на тази година.

Само в София случаите са 463.

