Радослав Арсов: Постигнахме основната ни цел - финал за Купата на България

Старши треньорът на Левски Радослав Арсов е доволен от факта, че отборът му се класира на финал за Купата на България при жените.

Неговите възпитанички се наложиха над ЦСКА след тайбрек.

"Изстрадахме си победата. На всички бе ясно, че няма да е лесно. Поздравявам ЦСКА, който игра добре. Ние не играхме толкова добре, колкото ми се искаше. Емоциите са разделени. Искаше ми се да покажем по-добър волейбол. Притеснихме се малко, което е нормално за възрастта на някои момичетата. ЦСКА започна по-агресивно на сервис, след което ние ги натиснахме на сервис. Много бързо се адаптирахме на тяхната игра. И двата отбора показаха интересен волейбол, но с много грешки и брак", сподели той в интервю за БНТ.

За "сините" предстои двубой срещу носителя на трофея и шампион на България Марица Пловдив или ЦПВК.

"Основната ни цел бе минимум финал за Купата. Постигнахме целта трудно. Трябва да се възстановим психически, защото хвърлихме много емоции. Физически смятам, че сме добре подготвени. Марица е фаворит за Купата, защото е абсолютен хегемон. Искам да се хвърлим в една здрава битка. Успехът над Марица е възможен. В един мач всичко може да се случи. Нека по-добрият отбор победи. Важен е нашият сервис и да задържим нашето посрещане", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.