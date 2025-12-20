Пеевски: Директорът на 138-о училище е на свобода заради политически чадър

В писмена позиция лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски коментира скандала с Александър Евтимов, директор на столичното 138-о средноучилище, който беше арестуван и му бяха повдигнати обвинения за създаване и разпространение на порнографски материали с непълнолетни.

Той намеква за политически чадър над Евтимов.

Пеевски посочва, че "решението на Софийския районен съд да освободи под гаранция от 5 хиляди лева училищния директор, поставил камери за видеонаблюдение в писоарите и тоалетните на момчета и момичета, свързани с неговия телефон, е груба провокация срещу морала и традиционните ценности на българите!".

Пеевски заявява, че още в първите работни дни на Народното събрание след празниците, ПГ на "ДПС-Ново начало" ще внесе предложение за увеличаване нанаказанията за подобни отвратителни деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.