Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха “компоти”

Директорът на 138-о училище не е член на "Продължаваме Промяната“, заявиха от ПП

Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ, това заявиха в писмена позиция от "Продължаваме промяната" по повод изявлението на Делян Пеевски, че "директорът на 138-о училище е на свобода заради политически чадър".

"Директорът на 138-о училище не е член на „Продължаваме Промяната“. За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва “кариерата” му като директор. Тази атака е отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали".

