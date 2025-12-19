Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.

Софийският районен съд пусна бившия директор на 138-о училище срещу гаранцията от 5000 лв.

Мярката се гледа при закрити врата. Причината - по делото има чувствителна информация, свързана с непълнолетни лица.

Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите в тоалетните на училището са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон.

При проверка на полицията бяха открити общо 11 записващи устройства.

На този етап Александър Евтимов отрича да е знаел, че те са били монтирани.

На бившия директор са повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Ако бъде признат за виновен той може да получи до 8 години лишаване от свобода.