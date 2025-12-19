БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 01:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Разследването - записите от камерите в тоалетните на училището са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон

задържаният директор 138 училище уволнен започват проверки камерите софийските училища
Слушай новината

Софийският районен съд пусна бившия директор на 138-о училище срещу гаранцията от 5000 лв.

Мярката се гледа при закрити врата. Причината - по делото има чувствителна информация, свързана с непълнолетни лица.

Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите в тоалетните на училището са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон.

При проверка на полицията бяха открити общо 11 записващи устройства.

На този етап Александър Евтимов отрича да е знаел, че те са били монтирани.

На бившия директор са повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Ако бъде признат за виновен той може да получи до 8 години лишаване от свобода.

#задържан директор #камери в тоалетните #138-о училище #камери в училищни тоалетни

Последвайте ни

ТОП 24

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
2
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
4
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
5
Консултациите при президента приключват с разговори с...
Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво работно време през цялата година
6
Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Сигурност и правосъдие

Повдигнаха обвинение на арестувания за разпространение на порнография
Повдигнаха обвинение на арестувания за разпространение на порнография
Белгийка, обвинена за опит за трафик на 206 кг кокаин през "Капитан Андреево", остава в ареста Белгийка, обвинена за опит за трафик на 206 кг кокаин през "Капитан Андреево", остава в ареста
Чете се за: 01:52 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница
Чете се за: 02:00 мин.
Охраната на депутатите от НСО: Националната сигурност не се гради на емоции, смята ген. Румен Миланов Охраната на депутатите от НСО: Националната сигурност не се гради на емоции, смята ген. Румен Миланов
Чете се за: 03:45 мин.
Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20 до 22 декември Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20 до 22 декември
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват? Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Задържаха в София 29-годишен мъж за разпространение на детска...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ