Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал...
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за...
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
"Има такъв народ" при президента: В тази...
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах

Мая Димитрова от Мая Димитрова
У нас
От Министерството на образованието и науката съобщиха, че Александър Евтимов е освободен от длъжност

директорът 138 училище софия съм слагал камерите разбрах
Снимка: БНТ
Директорът на 138-о училище в София обжалва задържането си за 72 часа. На Александър Евтимов са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Директорът се връща в ареста до изтичането на 72-часовата мярка. Новият му адвокат и той са оттеглили обжалването на 24-часовата мярка. Заседанието на Софийския районен съд беше прекратено.

Александър Евтимов - директор на 138-о училище СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски": "- Защо поставихте тези камери? - На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. - Защо има камери, оплаквания от родители? - Нямам представа, аз не съм ги слагал. - Кога са слагани тези камери? - Преди мен. Преди да бъда назначен. - Не знаехте ли, че има камери вътре? - Вчера разбрах."

Костадин Костадинов - адвокат на Александър Евтимов: "Клиентът сам си оттегли жалбата. - Какво го посъветвахте? - Не я е подал той, подал я предходен защитник, той е казал, че желае да я оттегли. - Защо? - Това си е негова преценка, не мога да кажа защо. Той към в момента е бил задържам за срок от 24 часа от полицията, сега в момента има предявено обвинение, съответно постановление до 72 часа."

Междувременно от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че директорът на 138-о СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" е освободен от длъжност. Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет, допълват от МОН.

#камери в тоалетните #камери в училище #138-о училище #камери в училищни тоалетни

