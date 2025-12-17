Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах

Директорът на 138-о училище в София обжалва задържането си за 72 часа. На Александър Евтимов са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Директорът се връща в ареста до изтичането на 72-часовата мярка. Новият му адвокат и той са оттеглили обжалването на 24-часовата мярка. Заседанието на Софийския районен съд беше прекратено.

Александър Евтимов - директор на 138-о училище СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски": "- Защо поставихте тези камери? - На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. - Защо има камери, оплаквания от родители? - Нямам представа, аз не съм ги слагал. - Кога са слагани тези камери? - Преди мен. Преди да бъда назначен. - Не знаехте ли, че има камери вътре? - Вчера разбрах." Костадин Костадинов - адвокат на Александър Евтимов: "Клиентът сам си оттегли жалбата. - Какво го посъветвахте? - Не я е подал той, подал я предходен защитник, той е казал, че желае да я оттегли. - Защо? - Това си е негова преценка, не мога да кажа защо. Той към в момента е бил задържам за срок от 24 часа от полицията, сега в момента има предявено обвинение, съответно постановление до 72 часа."

Междувременно от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че директорът на 138-о СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" е освободен от длъжност. Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет, допълват от МОН.