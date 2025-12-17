Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)

Гняв и силно възмущение след шокиращия случай с поставените камери в тоалетните на столичното 138-о училище в София. На задържания директор Александър Евтимов са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание. От СДВР стана ясно, че записите от камерите са отивали директно в телефона на директора. Родителите на децата са изключително притеснени, настояват за пълна яснота по случая и за промяна в ръководството на училището, тъй като, по думите им, нито те, нито децата им могат да се чувстват спокойни в бъдеще.

Сигналът за камери в тоалетните идва от лелята на ученичка от 9-и клас в 138-о училище. От полицията установяват не само наличието на 11 камери, но и директната връзка със стаята, компютъра и телефона на директора Александър Евтимов. В апартамента му са открити флашки, три лаптопа и три компютърни конфигурации, имало и фактура за купуването на камерите през октомври.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Някои камери са в общото помещение, други са точно над писоарите. Разбира се, че ще обследваме всички версии. Имаме да изследваме много материали, като към настоящия момент не мога да бъда категоричен точно за какво са правени тези записи."

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура: "Трябва внимателен анализ, за да не избързаме с изводите. При всички положения имаме и данни за изтрити файлове. Всички данни ще бъдат анализирани."

Родителите се притесняват, че записите не са правени само с лична цел, а са продавани и в интернет.

Поля Цветкова, майка на дете в 138-о училище: "Колкото и грозно да звучи, всичко това се продава в така наречената дарк мрежа, защото това се заплаща доста добре. Това не може да бъде направено просто ей така, за да следите как момичетата си сменят дамските превръзки. Извинявайте! Децата са емоционални – за тях от една страна е "уау, с какво станахме известни", но ние като родители определено сме притеснени, че това може да се случи в европейска столица, в която разчитаме, че е най-безопасно."

Става ясно, че директорът е показал един от записите на учителка от начален курс. Целта била да ѝ покаже, че именно ученици от нейния клас са извършвали вандалски прояви. Именно това е едно от обясненията за направените записи – че са били с цел да се докажат непристойни действия.

Даниела Дойчева, начален учител: "Извинете, кой поиска камери и кога сме работили с камери в миналото, и нима е било по-лошо? Когато изчезна моралът, дойдоха камерите. Мое лично мнение. Ако говорим за родителски сигнали – какво се случва в домовете при тези родители, ние не знаем, но го виждаме."

снимки: БНТ, БТА, БГНЕС

Учениците от горните класове знаели за камерите, били там срещу вандализъм.

Никол:

- Ами чупене на врати, рисуване по стените.

- Имало ли е такова нещо?

- Има, има от доста време и сега имаше. Кристиян Цеков: "Вече два пъти са ни обвинявали в хулиганство и ни заплашваше с тези камери и когато го попитахме директора отбягна темата."

Столичният кмет Васил Терзиев също осъди поставянето на камери в тоалетните в училище. Той разпореди и проверка – всички образователни институции на територията на столицата трябва да предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение, тяхното местоположение и фирмите, които ги поддържат.