Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

Забрана за внос на руски газ в ЕС

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна

стане унгария врата внос руски газ европейския пазар
ЕС спира постепенно вноса на руски газ от началото на следващата година. Подготвя се и забрана за внос на нефт през 2027 г. Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че следващите дни са решаващи за финансирането на Украйна. Продължават интензивните преговори за постигането на мир. Русия заяви, че все още не е запозната с постигнатото на разговорите в Берлин с участието на американския специален пратеник Стив Уиткоф. Руският президент Владимир Путин се зарече да постигне целите си в Украйна по един или друг начин.

С голямо мнозинство Европейският парламент одобри спиране на вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г. и на газ по тръбопроводи до края на септември 2027 г. Забраната се очаква да бъде одобрена официално от Съвета на ЕС в началото на следващата година. Законът е така изготвен, че се нуждае от засилено мнозинство, което ще позволи преодоляване на съпротивата на Унгария и Словакия, които поддържат близки връзки с Москва. Новият закон утвърждава и санкции, които ще бъдат прилагани при нарушения.

Европейската ера на енергийна независимост от Русия вече е факт и тази ера трябва да бъде необратима, обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург преди започващата утре среща на върха в Брюксел.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Европейският съвет тази седмица е посветен на изпитанията на реалността на момента. Реалността на един свят, който е станал опасен и динамичен. Свят на войни. Свят на хищници. Реалността на този свят означава, че ние, европейците, трябва да защитаваме себе си и трябва да зависим от себе си. Мирът, какъвто беше вчера, вече го няма. Нямаме време да се отдаваме на носталгия. Важното е как се изправяме пред днешния ден. Ние, европейците, не може да си позволим светогледът на другите да ни дефинира."

"50 на 50% са шансовете за постигане на европейско споразумение за използване на замразените руски активи за финансиране на отбраната на Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц. Той коментира, че съгласно гаранциите, предоставени от САЩ и Европа на Украйна, разположени в бъдеще миротворци биха могли да отблъснат руските сили, ако има нарушение на някое от условията за примирие.

Кремъл заяви, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна и тя последователно се противопоставя на подобни идеи. Говорителят Дмитрий Песков каза, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква Вашингтон да я информира за резултатите от разговорите с Украйна веднага щом е готов за това.

Владимир Путин, президент на Русия: "На първо място, целите на специалната военна операция със сигурност ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да направим това и да премахнем корените на конфликта чрез дипломация. Ако обаче другата страна и нейните чуждестранни покровители откажат да се включат в съществени преговори, Русия ще осигури освобождаването на историческите си земи с военни средства."

Путин отхвърли твърденията, че Русия е заплаха за Европа и обвини лидерите ѝ, че разпалват истерия.

#преговори за Украйна #преговори за мир в Украйна #доставки на руски газ #руски газ

