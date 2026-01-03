Последните предложения за мир в Украйна дискутират съветници по националната сигурност

Днес в Киев заседават съветници по националната сигурност на редица европейски страни, за да дискутират последните предложения за мир в Украйна.

На срещата присъства главният преговарящ на страната Рустем Умеров. Американска делегация се включи чрез видеоразговор. Срещата е подготвителна за разговори между украинския президент Володимир Зеленски и лидери на страните от Коалицията на желаещите на 6 януари.

Украйна координира активно гаранции за сигурността си с Европейския съюз. Украинският преговарящ Олександър Бевз каза, че се обсъжда вариант европейските партньори да дислоцират войски с цел мироопазване.