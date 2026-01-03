Съветниците по сигурността от Коалицията на желаещите се събират днес в Киев за разговори с украински официални представители.

По думите на украинския президент Володимир Зеленски 15 държави от ЕС и НАТО са потвърдили присъствие.

Срещата е в навечерието на обявените от френския президент Еманюел Макрон разговори в Париж за този вторник, където се очаква лидерите на страните съюзници да обсъдят със Зеленски гаранциите за сигурност за Украйна.

На този фон - не спират рокадите по високите етажи на властта в Киев - след като досегашният шеф на военното разузнаване Кирило Буданов беше назначен за началник на кабинета на Зеленски, смяна има и във военното министерство. На мястото на военния министър Денис Шмигал застава Михайло Федоров.