Напрежение в Иран: Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят

Ескалацията на напрежението в Иран продължава. Най-малко 7 души са убити при размириците от последните няколко дни.

Протестите започнаха заради обезценяването на местната валута - риала, но все повече се чуват политически лозунги. В много градове в различни провинции хората атакуват полицейски участъци и се въоръжават.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще се намеси, ако Иран използва насилие срещу протестиращите. В отговор секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани написа в платформата ЕКС, че Съединените щати и Израел подстрекават протестите в Иран, но без доказателства за думите си. Иранският президент призна, че правителството е отговорно за настоящата криза. Според наблюдатели, това са най-мащабните демонстрации от три години насам.