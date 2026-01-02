Напрежение в Иран: Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят

Най-малко 7 души са убити при размириците от последните няколко дни
Ескалацията на напрежението в Иран продължава. Най-малко 7 души са убити при размириците от последните няколко дни.
Протестите започнаха заради обезценяването на местната валута - риала, но все повече се чуват политически лозунги. В много градове в различни провинции хората атакуват полицейски участъци и се въоръжават.
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще се намеси, ако Иран използва насилие срещу протестиращите. В отговор секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани написа в платформата ЕКС, че Съединените щати и Израел подстрекават протестите в Иран, но без доказателства за думите си. Иранският президент призна, че правителството е отговорно за настоящата криза. Според наблюдатели, това са най-мащабните демонстрации от три години насам.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако Иран стреля и убива жестоко мирни протестиращи, което е техен обичай, Съединените американски щати ще ги спасят. Готови сме да действаме. Благодаря ви за вниманието по този въпрос! Президентът Доналд Тръмп."
Масуд Пезешкиан, президент на Иран: „Хората са недоволни, ние сме виновни. Вие сте виновни. Не обвинявайте Америка; не обвинявайте – не знам – някой друг човек. Ние сме тези, които трябва да служат, а те трябва да са доволни от нас. Ние сме тези, които трябва правилно да управляваме ресурсите си. ... Ние сме тези, които трябва да положим усилия и да намерим решения на проблемите им вместо тях.“