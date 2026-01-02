БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение в Иран: Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази

Най-малко 7 души са убити при размириците от последните няколко дни

Снимка: Архив/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ескалацията на напрежението в Иран продължава. Най-малко 7 души са убити при размириците от последните няколко дни.

Протестите започнаха заради обезценяването на местната валута - риала, но все повече се чуват политически лозунги. В много градове в различни провинции хората атакуват полицейски участъци и се въоръжават.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще се намеси, ако Иран използва насилие срещу протестиращите. В отговор секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани написа в платформата ЕКС, че Съединените щати и Израел подстрекават протестите в Иран, но без доказателства за думите си. Иранският президент призна, че правителството е отговорно за настоящата криза. Според наблюдатели, това са най-мащабните демонстрации от три години насам.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако Иран стреля и убива жестоко мирни протестиращи, което е техен обичай, Съединените американски щати ще ги спасят. Готови сме да действаме. Благодаря ви за вниманието по този въпрос! Президентът Доналд Тръмп."

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: „Хората са недоволни, ние сме виновни. Вие сте виновни. Не обвинявайте Америка; не обвинявайте – не знам – някой друг човек. Ние сме тези, които трябва да служат, а те трябва да са доволни от нас. Ние сме тези, които трябва правилно да управляваме ресурсите си. ... Ние сме тези, които трябва да положим усилия и да намерим решения на проблемите им вместо тях.“

#Доналд Тръмп #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
1
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
2
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
3
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
4
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
5
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
6
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Близък изток

Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах между Газа и Египет
Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах между Газа и Египет
Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран? Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран?
Чете се за: 00:32 мин.
Израел забрани дейността на хуманитарни организации в Газа Израел забрани дейността на хуманитарни организации в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни
Чете се за: 04:07 мин.
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса, решени за 5 минути Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса, решени за 5 минути
Чете се за: 03:02 мин.
Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите
Чете се за: 03:37 мин.
По света
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Взаимни удари и обвинения между Москва и Киев
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ