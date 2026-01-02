Имаха ли проблеми туристите в Банско при плащанията си?

Зимният курорт Банско е пълен с туристи в първите дни на годината.

Как заплащат по време на почивката си, след приемането на еврото и как работят по-малките търговски обекти днес?

Почти всички магазини, лавки, кафенета и ресторанти работят на пълни обороти в Банско.

За чуждестранните туристи приемането на България в еврозоната е улеснение при пътуване у нас.

Определено ще е по-лесно, няма да има превалутиране и няма да има нужда да носим постоянно допълнително пари в брой. За малко картите не работеха, трябваше да изтеглим кеш, но имайки предвид каква голяма промяна е, нещата тук се случиха доста бързо. За нас също е много по лесно, ние като пътуваме единна валута е много по-добре.

И днес имаше хора, които не можаха да изтеглят евро от банкоматите.

Просто исках да си изтегля пари, но не става. Слагаш, излиза сумата, вкарваш сумата, опитваш се да стигнеш по-натам, но пак се връща на сумата. Нищо не ми даде, добре че поне не ми взе картата.

Сашо Дирчев се е подготвил, като е заявил евро за магазина си още през август.

Запасили сме се от миналата година имаме. Терминал имаме и той вече в евро станаха цените. Хората го приемат и двете валути - 90 процента плащат в лева, 10 процента в евро.

А в по-малките павилиончета връщаха рестото и в левове, въпреки изискванията.

В левове ми върнаха в момента.

Заради добрите условия за ски на начална станция на лифта отново се извиваше опашка.