БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Имаха ли проблеми туристите в Банско при плащанията си?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Запази
банско
Снимка: БТА
Слушай новината

Зимният курорт Банско е пълен с туристи в първите дни на годината.

Как заплащат по време на почивката си, след приемането на еврото и как работят по-малките търговски обекти днес?

Почти всички магазини, лавки, кафенета и ресторанти работят на пълни обороти в Банско.

За чуждестранните туристи приемането на България в еврозоната е улеснение при пътуване у нас.

Определено ще е по-лесно, няма да има превалутиране и няма да има нужда да носим постоянно допълнително пари в брой. За малко картите не работеха, трябваше да изтеглим кеш, но имайки предвид каква голяма промяна е, нещата тук се случиха доста бързо.

За нас също е много по лесно, ние като пътуваме единна валута е много по-добре.

И днес имаше хора, които не можаха да изтеглят евро от банкоматите.

Просто исках да си изтегля пари, но не става. Слагаш, излиза сумата, вкарваш сумата, опитваш се да стигнеш по-натам, но пак се връща на сумата. Нищо не ми даде, добре че поне не ми взе картата.

Сашо Дирчев се е подготвил, като е заявил евро за магазина си още през август.

Запасили сме се от миналата година имаме. Терминал имаме и той вече в евро станаха цените. Хората го приемат и двете валути - 90 процента плащат в лева, 10 процента в евро.

А в по-малките павилиончета връщаха рестото и в левове, въпреки изискванията.

В левове ми върнаха в момента.

Заради добрите условия за ски на начална станция на лифта отново се извиваше опашка.

Иван Обрейков - маркетинг директор на ски-зона Банско: Повечето хора плащат с карти, което е най-сигурното плащане. И преди да приемем еврото имаше много хора, които питаха можем ли да заплатим в евро, но нямаше как и с карти беше по-популярно.

#плащане в евро #Банско #чуждестранни туристи #ски сезон

Водещи новини

След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите
След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък цъфнаха първите кокичета (СНИМКИ) Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък цъфнаха първите кокичета (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Катастрофа затрудни движението по пътя Русе - Бяла
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Имаха ли проблеми туристите в Банско при плащанията си?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ