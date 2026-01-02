БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 02:30 мин.
Ще бъдат инспектирани не само магазини за хранителни стоки, но и всички предоставящи масови услуги, включително атракциони

Масирани проверки на търговски обекти в цялата страна започнаха данъчните. Ще бъдат инспектирани не само магазини за хранителни стоки, но и всички предоставящи масови услуги, включително атракциони.

Данъчните правят по 400 проверки на ден като това ще продължи и през следващите шест месеца. Днес провериха всички ледени пързалки в София, включително и тази в близост до националния стадион.

Анна Митова, директор в НАП: "Проверката тук тече повече от час, няма констатирани нарушения. Засечена е и едната каса, също няма проблеми, колегите са успели да проверят и паркинга горе на стадиона."

Хората, дошли да се забавляват на пързалката също нямаха затруднения свързани с преминаването към еврото. Повечето днес плащаха с карта или в левове.

"Нямах проблеми, с карта платих, всичко беше точно.

Предпочитате с карти да плащате?

Абсолютно."

"Нямахме проблеми, платихме си нормално. В брой, с левове, точно бяхме приготвили и всичко беше наред."

"В български засега.

А как Ви връщат?

В български засега."

"Платих с карта за кънките.

По магазините пробвали ли сте?

Да, пак с карта."

От приходната агенция следят и за необосновано вдигане на цените.

Анна Митова, директор в НАП: "Проверяваме дали се спазват изискванията по Закона за въвеждане на еврото. Първо касовите бележки от 1 януари, цените трябва да бъдат първо в евро, след това в лева по фиксирания курс на БНБ."

От началото на октомври са извършени над 1200 проверки от НАП.

Снимки: БТА

Анна Митова, директор в НАП: "Към момента има 69 акта, които са наложени за необосновано повишение на цените. На девет от търговците вече са връчени наказателни постановления, изискват се документи от още 300 обекта."

Санкциите заради необосновано поскъпване на стоки и услуги са в диапазона между 10 хиляди и 20 хиляди лева като максималният размер е 200 хиляди.

#България и еврото #НАП #проверки

