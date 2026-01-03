Силен вятър нанесе щети във Враца

Ураганен вятър е причинил множество щети във Враца тази нощ. Това съобщи кметът Калин Каменов. Вятърът е достигал на моменти до 120 км/в час и е съборил десетки стълбове, дървета и спирки.

Стотици абонати в общините Враца и Мездра са без ток заради аварии. Без захранване е и най-голямо село в общината - Згориград. Нанесени са щети по електропреносната мрежа.

Гражданите на Враца са призовани да си останат вкъщи, докато премине бурята и да проявят търпение. През цялата нощ екипи на електроразпределителното дружество, гражданска защита и полицията рабоитиха на терен.