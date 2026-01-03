БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силен вятър нанесе щети във Враца

У нас
Силен вятър нанесе щети във Враца
Ураганен вятър е причинил множество щети във Враца тази нощ. Това съобщи кметът Калин Каменов. Вятърът е достигал на моменти до 120 км/в час и е съборил десетки стълбове, дървета и спирки.

Стотици абонати в общините Враца и Мездра са без ток заради аварии. Без захранване е и най-голямо село в общината - Згориград. Нанесени са щети по електропреносната мрежа.

Гражданите на Враца са призовани да си останат вкъщи, докато премине бурята и да проявят търпение. През цялата нощ екипи на електроразпределителното дружество, гражданска защита и полицията рабоитиха на терен.

Силен вятър нанесе щети във Враца
Силен вятър нанесе щети във Враца
Мощни експлозии отекват в столицата на Венецуела
Втори ден на траур в Швейцария, идентифицирането на жертвите продължава
Най-малко две жертви след земетресението в Мексико, десетки са ранени
НАП глобява градския транспорт на Бургас заради закръгляне на цената на билета в евро
Предупреждават за затруднения при преминаването през граничните преходи с Гърция
Собствениците на бара в Кран Монтана твърдят, че всичко вътре е безопасно
Обвиниха шофьора на Антъни Джошуа за фаталната катастрофа
