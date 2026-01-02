Затопляне с дъжд, силен вятър и риск от поледици

През нощта на отделни места в югозападните и северните райони ще превали слаб дъжд. Ще има условия за поледици, главно в Северозападна България.

Минималните температури утре ще бъдат значително по-високи от днешните – между минус 2° и 5°.

В по-голямата част от страната ще духа умерен южен вятър, с опасно силни пориви на север от планините и в източните части на страната.

Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 6° и 15°, в София – около 11°.

Ще преобладава облачно време с превалявания в западните и северните райони на страната.

И в планините ще има валежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде около 1800 метра. Ще бъде много ветровито, с бурен югозападен вятър.

Необичайно топло за сезона ще бъде и в по-голямата част от Балканите, с изключение на северозападните райони на полуострова, където ще превалява сняг. Сняг ще вали и на много места в Европа, а в Северна Испания се очакват валежи от дъжд и сняг.

Проливни валежи от дъжд и гръмотевична дейност се очакват в Португалия.

Валежи ще има и у нас в неделя и понеделник – главно в Северна България и в планинските райони, предимно от дъжд.

Вятърът в източната половина на страната ще остане от юг – умерен и силен, а температурите ще се задържат високи – до 17°–18°. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще са близки до нулата и дъждът ще преминава в сняг.

Остават условията за поледици. Във вторник и сряда отново ще вали дъжд, на повече места в Западна и Южна България.