ИЗВЕСТИЯ

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс

Алекс Христов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Потърпевшите са десетки

ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
Нов, иновативен вид измама, който през последните седмици е изключително популярен и за който вече има значителен брой потърпевши български граждани. За това съобщиха от отдел „Кибератаки и финансови измами в интернет“ към дирекция „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Става въпрос за измама, при която се публикуват обяви за продажба на автомобили в големи, международни и напълно легитимни онлайн платформи за покупко-продажба на моторни превозни средства. Самите обяви се представят като публикувани от легитимни източници, изключително атрактивни са и предлагат автомобили на значително занижени цени спрямо пазарните.

С цел придаване на достоверност се предоставят снимков материал на автомобилите, подробна информация за тях, а при поискване – и копия на лични документи на т.нар. продавачи, които в действителност са мними. По думите на началника на отделът Асен Кунчев целта на организираната престъпна група, която се занимава с този вид компютърни и компютърно свързани престъпления, е на първо място да въведе в заблуждение потребителите на тези платформи. На второ място – да изведе комуникацията извън самата платформа и да я пренесе в приложения за съобщения като WhatsApp, Viber и други подобни.

След започване на тази комуникация бъдещите купувачи са убеждавани, че офертата е изключително изгодна, че има голям интерес към нея и че продавачът по една или друга причина има спешна нужда от парични средства. По този начин те се подтикват възможно най-бързо да преведат авансово сума за закупуване на автомобила.

Характерно за този тип измама е, че паричните средства се превеждат към предварително подготвени банкови сметки, собственост на т.нар. „финансови мулета“, които се контролират от организираната престъпна група.

"Този вид измама установяваме от последните няколко седмици. Само в дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП за последния месец имаме десетки подобни случаи. Сигнали са подадени не само при нас, но и в други структури на МВР, в европейски полицейски служби, както и в посолството на Република България в Берлин", каза на брифинг Асен Кунчев, началник на отдел „Кибератаки и финансови измами в интернет“ в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Снимка: БТА

По думите на Кунчев, размерът на финансовите щети варира между 1 000 и 100 000 евро. Най-голямата установена сума до момента е 100 000 евро, платени за закупуване на селскостопанска техника. Потърпевшите са десетки, като се наблюдава тенденция броят им да се увеличава всяка седмица.

Към момента няма данни за българска следа сред извършителите. Става въпрос за международна организирана престъпна дейност. Следите и доказателствата водят до различни части на света, като най-често се установява активност в държави от Северна Африка и Източна Европа.

Измамите не са насочени конкретно към български граждани, а към потребители на големи международни платформи като цяло.

#аванс #нов вид измама #коли #продажба

