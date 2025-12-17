БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 00:37 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Неочакван развой на събитията в Народното събрание. В програмата на депутатите влезе и коригираната версия на редовния бюджет. По план в парламента трябваше да се гласува удължителния бюджет. Стигна се и до саморазправа в зала.

Докато вървяха предложението от тази сутрин от страна на депутатите в края дойде и предложение от страна на председателите на Народното събрание, което е взето след консултации на председателския съвет по-рано днес. А именно предложение е като първа и втора точка да бъде разгледан ревизираният редовен държавен бюджет, както и този на Националната здравна осигурителна каса. В крайна сметка на гласуването се стигна до одобрение от страна на 124 народни представители и по този начин програмата бе изменена, като в трета точка влязоха удължителните законопроекти за държавния бюджет, за държавната обществена осигуряване, както и за Националната здравна осигурителна каса. Това доведе и до реакции от страна на "Продължаваме промяната - Демократична България".

След почивка на депутатите, когато се върнаха отново в зала, се стигна и до гласуването на първите две точки, именно влизането на тези редовни бюджети, което обаче беше отхвърлено от народните представители, което пък предизвика реакцията на Драгомир Стойнев от "БСП - Обедине левица", който призова да не се прехвърля политическата криза към хората и социално слабите и съответно да бъде пред бюджета на Министерския съвет, редовния ревизиран бюджет на Министерския съвет, а когато дойде ново правителство, то да направи актуализация.

Асен Василев, "Продължаваме промяната - Демократична България": "Станахме свидетели на най-наглото гласуване в този НС. За четвърти път управляващите се опитват да си вкарат крадливия бюджет и току-що го вкараха в дневния ред."

Ивайло Мирчев, "Продължаваме промяната - Демократична България": "Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени за предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове. Това е целта да мине този бюджет иначе няма откъде да харчат милиарди. Подчинили са очевидно ГЕРБ и уредника на музея на социалистическите бюджети е казал на Борисов, ГЕРБ да подкрепи."

Деница Сачева, ГЕРБ: "Днес ГЕРБ-СДС и ИТН направихме своеобразен политически тест за това какво се случва в НС и макар с тъга, но от друга страна за радост, искахме да покажем какво е истинското лице на колегите от ПП-ДБ. Удължителният бюджет ще бъде приет и най-вероятно ще бъде приет на две четения още днес и ние ще подкрепим това, но подкрепихме и предложението на БСП, за които приемането на редовен бюджет за страната е техен последователен политически приоритет - от 1 януари няма да получат увеличение заплатите на българските учители, на българските лекари, 400 хиляди семейства няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има средства. Над 100 хиляди лични асистенти също ще имат забавяния в своите плащания. 750 хиляди хора с увреждания са хвърлени в положение, в което трябва да притесняват какво ще стане с техните пари и всякакви обяснения, че техните пари ще се начисляват и ще им бъдат дадени във времето не са им достатъчни.

Бюджетът на Българи, той е почти 70% заплати социални плащания и здравни плащания. Ако някой краде от бюджета на България това е Асен Василев, който краде спокойствието на българите и който в момента."

Снимки: БТА

Тошко Йорданов, ИТН: "В зала ИТН и ГЕРБ ще подкрепим само удължитления бюджет. След ревизията на изтегления бюджет този новият вариант бе подкрепен и то от синдикати и работодатели. Тоест от широки социални слоеве, които трябва да се ползват от благата на държавен бюджет. Затова гласувахме за предложението на БСП - "За", за да видите още веднъж на кой не му пука за хората и как отново тези ПП-ДБ скочиха и направиха забавна сценка пред вас колко са възмутени. В него имаше механизми за плавно преминаване на страната към еврото. Достатъчно механизми финансови за да не се получат сътресения."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падането на правителството, което е пълен абсурд - ние няма как да го подкрепим. Бюджет трябва да има, да е нов, а не удължителен, няма да подкрепим удължителния защото гласувахме против този сегашния - няма как да подкрепим удължителната версия на неговия бюджет."

Вижте повече в прякото включване на Светлозар Костадинов.

#Костадинов Костадинов #Тошко Йорданов #Асен Василев #Ивайло Мирчев #Деница Сачева #бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
2
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
4
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в...
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
5
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН
6
Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Политика

НА ЖИВО: Коментар на "Има такъв народ" след разговорите на "Дондуков" 2
НА ЖИВО: Коментар на "Има такъв народ" след разговорите на "Дондуков" 2
Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г. Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране "Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Чете се за: 04:42 мин.
"БСП - Обединена левица" след разговорите на "Дондуков" 2: Заставаме зад редовния бюджет, рисково е да влизаме в 2026 г. с удължителен "БСП - Обединена левица" след разговорите на "Дондуков" 2: Заставаме зад редовния бюджет, рисково е да влизаме в 2026 г. с удължителен
Чете се за: 01:02 мин.
Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в кабинета си (СНИМКИ) Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в кабинета си (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК и на държавния бюджет за 2026 г. Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК и на държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г. Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в кабинета...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Образувано е досъдебно производство по случая в 138-о училище в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ