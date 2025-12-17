Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?

Неочакван развой на събитията в Народното събрание. В програмата на депутатите влезе и коригираната версия на редовния бюджет. По план в парламента трябваше да се гласува удължителния бюджет. Стигна се и до саморазправа в зала.

Докато вървяха предложението от тази сутрин от страна на депутатите в края дойде и предложение от страна на председателите на Народното събрание, което е взето след консултации на председателския съвет по-рано днес. А именно предложение е като първа и втора точка да бъде разгледан ревизираният редовен държавен бюджет, както и този на Националната здравна осигурителна каса. В крайна сметка на гласуването се стигна до одобрение от страна на 124 народни представители и по този начин програмата бе изменена, като в трета точка влязоха удължителните законопроекти за държавния бюджет, за държавната обществена осигуряване, както и за Националната здравна осигурителна каса. Това доведе и до реакции от страна на "Продължаваме промяната - Демократична България".

След почивка на депутатите, когато се върнаха отново в зала, се стигна и до гласуването на първите две точки, именно влизането на тези редовни бюджети, което обаче беше отхвърлено от народните представители, което пък предизвика реакцията на Драгомир Стойнев от "БСП - Обедине левица", който призова да не се прехвърля политическата криза към хората и социално слабите и съответно да бъде пред бюджета на Министерския съвет, редовния ревизиран бюджет на Министерския съвет, а когато дойде ново правителство, то да направи актуализация.

Асен Василев, "Продължаваме промяната - Демократична България": "Станахме свидетели на най-наглото гласуване в този НС. За четвърти път управляващите се опитват да си вкарат крадливия бюджет и току-що го вкараха в дневния ред." Ивайло Мирчев, "Продължаваме промяната - Демократична България": "Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени за предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове. Това е целта да мине този бюджет иначе няма откъде да харчат милиарди. Подчинили са очевидно ГЕРБ и уредника на музея на социалистическите бюджети е казал на Борисов, ГЕРБ да подкрепи."

Деница Сачева, ГЕРБ: "Днес ГЕРБ-СДС и ИТН направихме своеобразен политически тест за това какво се случва в НС и макар с тъга, но от друга страна за радост, искахме да покажем какво е истинското лице на колегите от ПП-ДБ. Удължителният бюджет ще бъде приет и най-вероятно ще бъде приет на две четения още днес и ние ще подкрепим това, но подкрепихме и предложението на БСП, за които приемането на редовен бюджет за страната е техен последователен политически приоритет - от 1 януари няма да получат увеличение заплатите на българските учители, на българските лекари, 400 хиляди семейства няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има средства. Над 100 хиляди лични асистенти също ще имат забавяния в своите плащания. 750 хиляди хора с увреждания са хвърлени в положение, в което трябва да притесняват какво ще стане с техните пари и всякакви обяснения, че техните пари ще се начисляват и ще им бъдат дадени във времето не са им достатъчни. Бюджетът на Българи, той е почти 70% заплати социални плащания и здравни плащания. Ако някой краде от бюджета на България това е Асен Василев, който краде спокойствието на българите и който в момента."

Снимки: БТА