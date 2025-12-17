Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г.

Депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. За това да се обсъдят двата бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати от "БСП - Обединена левица", "против" бяха 97 и 77 се въздържаха.

Преди прекъсването на заседанието заради спречкване между депутати, парламентът прие да включи в дневния ред и да разгледа днес двата проектобюджета със 124 гласа "за", 90 "против" и 9 "въздържал се". В подкрепа на предложението гласуваха от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица", "Има такъв народ" и двама нечленуващи в група. След това в изявление от ГЕРБ-СДС и ИТН казаха, че в пленарната зала ще подкрепят само и единствено удължителния закон на бюджета, който е в програмата на парламента за тази седмица.