"ДПС - Ново начало" ще внесе в парламента Закон за максималната надценка

„ДПС - Ново начало“ ще внесe в парламента Закон за максималната надценка, съобщиха от пресцентъра на формацията. Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026 г. заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики.

Законопроектът предвижда приемането от Министерския съвет на т.нар. кошница на потребителя, която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители, посочват от „ДПС - Ново начало“.

В мотивите към законопроекта се посочва, че подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.

Контролът за нарушителите ще се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Националната агенция по приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), а глобите за нарушителите са между 5 и 20 хиляди евро.

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.