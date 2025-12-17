Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК и на държавния бюджет за 2026 г.

Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Предложението за включване на точките в дневния са обсъдени на консултации на председателки съвет, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Законопроектът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) беше одобрен на първо четене миналата седмица, преди кабинетът "Желязков" да подаде оставка.

В дневния ред за днес е и първото четене на т.нар. удължителен бюджет за 2026 г.