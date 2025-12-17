БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК и на държавния бюджет за 2026 г.

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
парламентът разгледа първо четене проектобюджета нзок държавния бюджет 2026
Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Предложението за включване на точките в дневния са обсъдени на консултации на председателки съвет, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Законопроектът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) беше одобрен на първо четене миналата седмица, преди кабинетът "Желязков" да подаде оставка.

В дневния ред за днес е и първото четене на т.нар. удължителен бюджет за 2026 г.

#ревизиран бюджет #удължителен бюджет #оставка на кабинета "Желязков"

