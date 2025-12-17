"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Президентът Румен Радев се среща с представители на парламентарната група на "Има такъв народ".
Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.
Президентът Румен Радев: "Напълно осъзнавам факта, че в момента парламентът е много по-интересно място от консултациите, оценявам факта, че вие сте тук. Вие сте управление в оставка и по Конституция трябва да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управление до всъпване на изпълнение на своите задължения на служебно правителство, ако стигнем до там. В същото време мислите и работите за вашата следваща политическа позиция и роля на политическата сцена. Как виждате вашите следващи ходове?
Президентът попита ИТН за отношението им към промени в Изборния кодекс и към машинното гласуване, както и позицията им за бюджета за 2026 г.
Тошко Йорданов, председател на ПГ на "Има такъв народ": "За непрекъсваемостта и че парламентът продължава, само да отбележа, че това е след промените в Конституцията, които направиха от ПП-ДБ, по тяхно искане , плюс ГЕРБ с невероятната подкрепа на Делян Пеевски и ДПС. Направихме всичко това да не се случи, но сме в тая ситуация, с всичките последствия - включително служебни кабинети. Що се отнася до бюджета - днес в НС ще се гласува само удължителния бюджет. Това, което направихме ние в началото като парламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше само, за да ясно стане на всички български граждани кои са против него. Защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората взеха да бягат от отговорност. Защото държавата, влизайки без бюджет, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Има една огромна част социални плащания. Но той беше провален от ПП-ДБ.
Що се отнася до нова конфигурация - в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране."