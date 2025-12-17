"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Президентът Румен Радев се среща с представители на парламентарната група на "Има такъв народ".

Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.

Президентът Румен Радев: "Напълно осъзнавам факта, че в момента парламентът е много по-интересно място от консултациите, оценявам факта, че вие сте тук. Вие сте управление в оставка и по Конституция трябва да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управление до всъпване на изпълнение на своите задължения на служебно правителство, ако стигнем до там. В същото време мислите и работите за вашата следваща политическа позиция и роля на политическата сцена. Как виждате вашите следващи ходове?

Президентът попита ИТН за отношението им към промени в Изборния кодекс и към машинното гласуване, както и позицията им за бюджета за 2026 г.