ИЗВЕСТИЯ

Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис

Емилия Запартова
Чете се за: 01:20 мин.
По света
имиграционни агенти застреляха шофьор минеаполис
Снимка: Архив/БГНЕС
Американски имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис на фона на засилване на действията на имиграционните правоприлагащи органи, според местни и федерални служители. Това е поредният инцидент с насилие по време на прилаганите от Доналд Тръмп мерки срещу мигрантите.

Стрелбата привлече протестиращи по улиците близо до мястото на инцидента. Някои от тях бяха посрещнати от тежко въоръжени федерални агенти с противогази, които изстреляха химически боеприпаси по демонстрантите.

Според говорител на Министерството на вътрешната сигурност, служителят на имиграционната и митническа служба е започнал да стреля, след като жертвата се е опитала да прегази служители на службата.

Очаква се ранените служители на да се възстановят напълно.

В публикация в Екс кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей обвини администрацията на Тръмп за засилване на напрежението около прилагането на имиграционните закони.

"Присъствието на федерални агенти за прилагане на имиграционните закони причинява хаос в нашия град", каза Фрей, демократ, в Екс. "Изискваме те да напуснат града незабавно. Стоим здраво зад нашите имигрантски и бежански общности."

#Минеаполис #стрелба

