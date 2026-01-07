Американски имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис на фона на засилване на действията на имиграционните правоприлагащи органи, според местни и федерални служители. Това е поредният инцидент с насилие по време на прилаганите от Доналд Тръмп мерки срещу мигрантите.

Стрелбата привлече протестиращи по улиците близо до мястото на инцидента. Някои от тях бяха посрещнати от тежко въоръжени федерални агенти с противогази, които изстреляха химически боеприпаси по демонстрантите.

Според говорител на Министерството на вътрешната сигурност, служителят на имиграционната и митническа служба е започнал да стреля, след като жертвата се е опитала да прегази служители на службата.

Очаква се ранените служители на да се възстановят напълно.

В публикация в Екс кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей обвини администрацията на Тръмп за засилване на напрежението около прилагането на имиграционните закони.