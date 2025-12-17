БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в кабинета си (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Няма да позволим да се подмени историята. Това каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред журналисти, които покани в своя кабинет в Народното събрание, за да разгледат "Музея на сглобката".

"Добър ден, колеги, в Музея на сглобката – в сглобката, която не е съществувала според тях", обяви той, посрещайки репортери и оператори.

В стаята бяха изложени снимки от пленарната зала от приемането на промените в Конституцията, брифинги на Пеевски с представители на "Продължаваме Промяната - Демократична България", макети с лика на лидерите на ПП-ДБ и др. Звучаха и записи с изказвания на представители на ПП-ДБ, изложени бяха "множество есемеси", разменяни между представителите на двете политически сили.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" показа и законопроекти за България, като уточни, че за разлика от ПП-ДБ, неговата формация не се отрича от тях.

"ДПС направи в сглобката много хубави неща. Управлявахме заедно с ГЕРБ, с ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов", каза Пеевски и допълни: "Истината е, че те забравиха всичко".

"Но това, което се случва, минава всякакви граници - да подменяме историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно", коментира още Пеевски.

Техните избиратели трябва да знаят, че тези хора девет месеца бяха всеки ден с ДПС, добави той. Според лидера на "ДПС - Ново начало" споровете трябва да се решават на политическия терен, а "не на терена на битките, шамарите, юмруците". И увери, че неговата партия ще бъде позитивна.

Снимки: БТА

#Музей на сглобката #делян пеевски

