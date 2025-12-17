БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повишение на цените на сезонните плодове и зеленчуци се забелязва на едно от най-големите стокови тържища - това край пловдивското село Първенец. За последните два месеца цените там са се повишили с около 10%. А има ли търсене въпреки по-високите цени?

„Да, има повишение на цените, като трябва да отбележим, че имаме и традиционно сезонно колебание на цените. Това се отнася за почти всички стоки извън сезона – български плодове и зеленчуци като домати, краставици, дюли и зеле“, обясни Илия Гатев, изпълнителен директор на стоковата борса в с.Първенец .

Той обясни и как се движат цените краставиците и причините за тяхното повишени.

„Цената на краставиците към момента е средно 3,70 лева, но първо качество може да достигне и до 5 лева. Това е свързано предимно с увеличените разходи за оранжерии и спадналите температури", каза той.

За разлика от краставиците, цената на доматите остава по-достъпна.

„Доматите са малко по-евтини – до 4 лева за първо качество, защото предлагането е по-голямо.“

Гатев коментира и цените на цитрусовите плодове на борсата

„Цитрусите са с цени като миналата година – около 2-2,50 лева за килограм, с изключение на лимоните, които достигат до 3,20 лева.

По думите му се усеща обща инфлация при цените на продуктите.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.

#борси #цени #празници #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
3
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
4
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
5
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда...
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан
6
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Икономика

Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни?
Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни?
Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР) Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР)
Чете се за: 04:35 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси
Чете се за: 05:52 мин.
Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България? Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България?
Чете се за: 03:17 мин.
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген? Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Лидерите на ЕС се събират в Брюксел за последната среща на върха за...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В името на кадъра: Как една червена панделка спря движението във Виена
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ