Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?

Повишение на цените на сезонните плодове и зеленчуци се забелязва на едно от най-големите стокови тържища - това край пловдивското село Първенец. За последните два месеца цените там са се повишили с около 10%. А има ли търсене въпреки по-високите цени?

„Да, има повишение на цените, като трябва да отбележим, че имаме и традиционно сезонно колебание на цените. Това се отнася за почти всички стоки извън сезона – български плодове и зеленчуци като домати, краставици, дюли и зеле“, обясни Илия Гатев, изпълнителен директор на стоковата борса в с.Първенец .

Той обясни и как се движат цените краставиците и причините за тяхното повишени.

„Цената на краставиците към момента е средно 3,70 лева, но първо качество може да достигне и до 5 лева. Това е свързано предимно с увеличените разходи за оранжерии и спадналите температури", каза той.

За разлика от краставиците, цената на доматите остава по-достъпна.

„Доматите са малко по-евтини – до 4 лева за първо качество, защото предлагането е по-голямо.“

Гатев коментира и цените на цитрусовите плодове на борсата

„Цитрусите са с цени като миналата година – около 2-2,50 лева за килограм, с изключение на лимоните, които достигат до 3,20 лева.

По думите му се усеща обща инфлация при цените на продуктите.