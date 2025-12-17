БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Енергийната независимост от Русия: ЕП гласува закон, забраняващ вноса на руски газ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Общият внос на руски газ в Европейския съюз вече е под 19 процента

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Евродепутатите в Страсбург гласуват днес нов закон, който ще забрани вноса на руски газ. Целта е да се защити енергийната сигурност на Европейския съюз.

Законопроектът беше предварително одобрен от Европейския парламент и Съвета в началото на декември. След влизането в сила на регламента в началото на следващата година, в Европейския съюз ще бъде забранен пазарът на руски втечнен природен газ.

Вносът на газ по тръбопроводи ще бъде преустановен до края на септември 2027 година. Новият закон предвижда и санкции, които държавите членки ще могат да налагат на операторите в случай на нарушения.

Общият внос на руски газ в Европейския съюз вече е под 19 процента.

#Европарламентът #среща на върха #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
3
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
4
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
5
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда...
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан
6
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Европа

В името на кадъра: Как една червена панделка спря движението във Виена
В името на кадъра: Как една червена панделка спря движението във Виена
Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза
Чете се за: 01:15 мин.
ЕС санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов ЕС санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов
Чете се за: 01:32 мин.
Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли
Чете се за: 03:05 мин.
Източният фланг на НАТО призова за засилване на отбраната срещу руската заплаха Източният фланг на НАТО призова за засилване на отбраната срещу руската заплаха
Чете се за: 03:55 мин.
Босна и Херцеговина оспорва плана на Хърватия за депо за ядрени отпадъци в пограничен район Босна и Херцеговина оспорва плана на Хърватия за депо за ядрени отпадъци в пограничен район
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала
НА ЖИВО: Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Енергийната независимост от Русия: ЕП гласува закон, забраняващ...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В името на кадъра: Как една червена панделка спря движението във Виена
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ