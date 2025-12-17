Енергийната независимост от Русия: ЕП гласува закон, забраняващ вноса на руски газ

Евродепутатите в Страсбург гласуват днес нов закон, който ще забрани вноса на руски газ. Целта е да се защити енергийната сигурност на Европейския съюз.

Законопроектът беше предварително одобрен от Европейския парламент и Съвета в началото на декември. След влизането в сила на регламента в началото на следващата година, в Европейския съюз ще бъде забранен пазарът на руски втечнен природен газ.

Вносът на газ по тръбопроводи ще бъде преустановен до края на септември 2027 година. Новият закон предвижда и санкции, които държавите членки ще могат да налагат на операторите в случай на нарушения.

Общият внос на руски газ в Европейския съюз вече е под 19 процента.