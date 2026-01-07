Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места

Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 26 населени места заради продължаващите в района проливни валежи. Утре ще бъде неучебен ден за детските градини и училищата в общината.

Продължаващите вече второ денонощие порои нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в Крумовград и съседната община Кирково. Наводнени са пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети са земеделски земи. Реките рязко повишиха нивото си.

Снимки: БТА

Заради отнесен мост крумовградското село Зиморница е откъснато от света. 24 населени места са без питейна вода, Заради продължаващите валежи за утре е обявен код червено и е задействана системата BG-Alert.

Ситуацията продължава да се усложнява.