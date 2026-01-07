БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Утре ще бъде неучебен ден за детските градини и училищата в общината

създадена организация защита населението крумовград кирково уверяват басейнова дирекция пловдив
Слушай новината

Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 26 населени места заради продължаващите в района проливни валежи. Утре ще бъде неучебен ден за детските градини и училищата в общината.

Продължаващите вече второ денонощие порои нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в Крумовград и съседната община Кирково. Наводнени са пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети са земеделски земи. Реките рязко повишиха нивото си.

Снимки: БТА

Заради отнесен мост крумовградското село Зиморница е откъснато от света. 24 населени места са без питейна вода, Заради продължаващите валежи за утре е обявен код червено и е задействана системата BG-Alert.

Ситуацията продължава да се усложнява.

#пороини дъждове # Крумовград #Кирково #бедствено положение

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
3
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
4
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
5
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките
6
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Създадена е организация за защита на населението в Крумовград и Кирково Създадена е организация за защита на населението в Крумовград и Кирково
Чете се за: 03:27 мин.
Собственикът на "Кайрос" възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба Собственикът на "Кайрос" възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба
Чете се за: 00:45 мин.
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Чете се за: 00:40 мин.
Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука
Чете се за: 03:55 мин.
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.

Водещи новини

Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места
Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сняг и поледици в Европа: Зимата отмени полети и прекъсна трафика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Чете се за: 01:45 мин.
По света
След решението в Париж - Макрон и Стармър с още подробности за...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ