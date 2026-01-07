БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

Създадена е организация за защита на населението в Крумовград и Кирково

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Това уверяват от Басейнова дирекция - Пловдив

създадена организация защита населението крумовград кирково уверяват басейнова дирекция пловдив
Снимка: БТА
Създадена е организация за защита на населението във връзка с получените в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и Община Кирково, както и за преливането на язовир Тихомир, Община Джебел. Сигналите са предадени на дежурния в общината, полицията и пожарната.

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" следи данните от изградените системи за ранно предупреждение и прогноза за наводнения, както и прогнозите на НИМХ във връзка с предупреждението за оранжев код за значителни валежи и силен вятър в Южна България и в по-конкретно в област Кърджали. Общините Кирково и Крумовград са информирани за възможни високи води. Към момента валежите в района на Крумовград са спрели. Изпратено е предупреждение до Областна администрация Кърджали за очаквани значителни валежи и силен вятър в област Кърджали от втора степен (оранжев код) и за утре, 8 януари (четвъртък), 2026 г.

Към настоящия момент няма информация за разливи, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за други засегнати населени места от валежите.

Язовир Тихомир (община Кирково) прелива, като водите се вливат в река Крумовица и това допълнително повишава нивото на реката. Към момента язовирът прелива само през преливника.

При с. Шумнатица, общ. Кирково, нивото на водата в реката в близост до селото е преляла и районът е наводнен, там вали от вечерта на 6 януари. Придошлата река Шумнатица е заляла част от пътната инфраструктура.

В Крумовград реката, която е приток на р. Крумовица, в района на пазара беше преляла, но водата вече се оттича и нивото в реката е спаднало с над половин метър. Заради интензивните валежи от последното денонощие са се образували високи води по цялото поречие на Крумовица, но към края на деня водата се е оттекла от залетите от сутринта площи.

Общината информира населението по поречието на р. Крумовица с предупреждение за непреминаване на реката от хора и животни. Има готовност за обявяване на частично бедствено положение за населените места в района на село Гривка, общ. Крумовград. Към момента обстановката е овладяна и няма бедстващи, като дежурните в община Крумовград поддържат комуникация с кметовете на населените места.

Снимки: БТА

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" -Пловдив има 24-часови дежурства, а оперативното звено е в готовност да реагира при необходимост.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
