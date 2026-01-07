БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на...
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 26 населени места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Утре ще бъде неучебен ден за детските градини и училищата в общината

създадена организация защита населението крумовград кирково уверяват басейнова дирекция пловдив
Слушай новината

Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 26 населени места заради продължаващите в района проливни валежи. Утре ще бъде неучебен ден за детските градини и училищата в общината.

Продължаващите вече второ денонощие порои нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в Крумовград и съседната община Кирково. Наводнени са пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети са земеделски земи. Реките рязко повишиха нивото си.

Снимки: БТА

Заради отнесен мост крумовградското село Зиморница е откъснато от света. 24 населени места са без питейна вода, Заради продължаващите валежи за утре е обявен код червено и е задействана системата BG-Alert.

Ситуацията продължава да се усложнява.

#пороини дъждове # Крумовград #Кирково #бедствено положение

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
3
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
4
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
5
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
6
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Собственикът на "Кайрос" възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба
Собственикът на "Кайрос" възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Чете се за: 00:40 мин.
Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука
Чете се за: 03:55 мин.
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община
Чете се за: 03:50 мин.
Сериозни щети в Крумовград и Кирково след пороите Сериозни щети в Крумовград и Кирково след пороите
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 26 населени места
Община Крумовград обяви бедствено положение на територията на 26...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сняг и поледици в Европа: Зимата отмени полети и прекъсна трафика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Чете се за: 01:45 мин.
По света
След решението в Париж - Макрон и Стармър с още подробности за...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ